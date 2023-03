Damien Rieu revient sur le scandale de l’inauguration de la mosquée turque du Pontet par le député RN Joris Hébrard

4️⃣ Une mosquée géante et un complexe islamique communautaire fort peu provençal, avec dôme et minaret : « 1500 m² sur un terrain de 6900m2 carrés, 2 salles de classe, une bibliothèque, salles pour l'administration et réunion et un salon de thé. Capacité : 2700 personnes. » pic.twitter.com/D42DXIuRG6

— Damien Rieu (@DamienRieu) March 22, 2023