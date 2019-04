“J’interpelle Emmanuel Macron au sujet de Notre-Dame…” (Virginie Vota)

“Depuis le début de l’année 2019, une église est profanée et vandalisée ou incendiée chaque jour en France. Un immense brasier a ravagé Notre Dame de Paris lundi 15 avril 2019. Le feu se serait propagé à partir des combles, pourtant bâties avec le bois de la forêt primaire, très difficilement inflammable. La cathédrale était alors en chantier pour restauration. Un chantier sur lequel il n’y avait ni point chaud, ni soudure. L’enquête privilégie d’office la piste “accidentelle”. Comment est-ce possible ? Pourquoi un tel silence médiatique sur la multiplication d’actes criminels envers les églises et les chrétiens ? Dans ce contexte, difficile de croire à la cause accidentelle… Le patrimoine appartient au peuple, l’État en est le garant et il n’a pas rempli ses devoirs : protection et sécurité. J’interpelle le président de la République, Emmanuel Macron, au nom des Français qui se posent, à juste titre, de nombreuses questions.”