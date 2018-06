« Le sans-frontiérisme a mené [à] des crises sociales, migratoires, intra-européennes »

Entretien du 22/06/2018 avec Maya Khadra, auteur et journaliste. Interrogée sur le mini-sommet bruxellois du 24 juin et le sommet européen des 28 et 29 juin, Maya Khadra estime que le premier est un sommet de « soutien à Merkel » et que le second risque de creuser le fossé entre d’un côté la position française et allemande et de l’autre celle des pays de l’Est et de l’Italie. Elle estime que l’espace Schengen est à « repenser » et que les frontières de l’Europe doivent être redéfinies :

Source : RT France