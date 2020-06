Éric Zemmour : “Erdogan travaille à coloniser et à islamiser l’Europe” (VIDÉO)

Éric Zemmour : “Erdogan travaille à coloniser et à islamiser l’Europe” (VIDÉO)

« Pour l’Europe, le risque est celui de l’immigration : Qui tient la Libye tient la frontière méditerranéenne de l’Europe. Erdogan a compris qu’il aurait une bombe atomique entre les mains en tenant les routes de l’immigration de l’Europe. »

« Erdogan est un islamiste qui a des objectifs simples. À court terme : faire chanter l’Europe. À long terme : la coloniser et l’islamiser. Il y a une véritable logique de cinquième colonne. »

« La Turquie et Erdogan ont largement soutenu Daesh jusqu’au bout. Si Daesh ne meurt pas, c’est grâce au soutien d’Erdogan. »

« Je pense que c’est mort pour la droite et la gauche partisanes. Jean-Luc Mélenchon fait à peine 11%, et c’est pourquoi il fait risette à l’électorat arabo-musulman. Restent Marine Le Pen et Emmanuel Macron : La France périphérique contre la France des grandes métropoles. »

« Marine Le Pen a ses faiblesses mais est seule et tient la position. »

Source : “Face à l’info” de mardi 23 juin 2020, CNEWS.