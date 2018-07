“En finir avec les rues Staline et les avenues Hô-Chi-Minh”

Henri préside l’association “Union des mémoires de Lanester”. Cette association a pour vocation de faire débaptiser l’avenue Hô-Chi-Minh, du nom du leader communiste artisan de l’indépendance du Viet-Nam. Pour lui, on ne peut glorifier ainsi des personnalités ayant commis des crimes contre la France et son armée. Cette logique peut également s’appliquer pour les nombreuses rues Staline et Lénine existantes dans les anciens bastions communistes :