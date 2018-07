Nicolas Bay s’interroge sur les soutiens de Benalla au sommet de l’État

Nicolas Bay : « Alexandre Benalla a bénéficié manifestement de soutiens et de protections au plus haut niveau de l’Etat avec des officiers de police qui ont été amenés à détourner des bandes vidéos qui pouvaient le mettre en cause, et ils n’ont pas pu faire ça sans avoir reçu des ordres. Donc, la question c’est de savoir quel a été le rôle du Ministre de l’Intérieur Gérard Collomb qui a eu connaissance des faits le 2 mai, du Secrétaire Général de l’Elysée, du Directeur de Cabinet d’Emmanuel Macron, et, soyons clairs, qu’a fait Emmanuel Macron lui-même et qu’a-t-il fait alors qu’il avait parfaitement connaissance des faits et de leur gravité ? »

La journaliste : « Pourquoi, selon vous, la Présidence cherche à le protéger ? »

Nicolas Bay : « M. Benalla est un proche, et même un très proche, d’Emmanuel Macron, et par ailleurs il donne le sentiment d’agir, et on l’a vu à de nombreuses reprises – pas seulement dans l’incident du 1er mai – avec une espèce d’impunité totale, dans le passe-droit le plus complet, dans la violation de toutes les règles élémentaires de la démocratie et du droit, quelqu’un qui outrepasse totalement des prérogatives et qui se comporte en terrain conquis en toute circonstance. Donc, s’il fait ça, c’est sans doute qu’il se sent totalement protégé. »

Source : RT France, vendredi 20 juillet 2018, 20h24