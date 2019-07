Jordan Bardella : l’UE n’a aucune leçon à donner en matière de démocratie et de libertés (VIDÉO)

“L’Union européenne n’a AUCUNE leçon à donner en matière de démocratie et de libertés : plutôt que de se prendre pour l’ONU et de se mêler de ce que Pékin fait à Hong-Kong, elle ferait mieux de défendre nos intérêts, et de s’inquiéter de ce que la Chine fait en Europe !” Intervention de Jordan Bardella en plénière au Parlement européen ce 18 juillet 2019 :