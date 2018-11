Gilets jaunes : Mounir Mahjoubi accuse Cyril Hanouna d’avoir laissé se répandre « mensonges et fake news »

Au sujet des Gilets jaunes, Mounir Mahjoubi se montre préoccupé par la diffusion de “fake news” qui circulent dans le mouvement via « une minorité mais très visible et dangereuse pour le mouvement » (sic). Le secrétaire d’État donne ensuite un exemple concret : «Hier, j’ai écouté Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste. Il a invité plusieurs Gilets jaunes dont un qui a passé toute l’émission à dire en permanence des mensonges, des véritables fake news, dénonçant un complot d’État contre les Gilets jaunes ! (…) Et il n’a été contredit par personne, à aucun moment ! Cela veut dire qu’on peut aller aujourd’hui avec un gilet jaune et raconter n’importe quoi sur toutes les antennes et ça, c’est inacceptable ! »

Qu’il se rassure, la nouvelle loi soi-disant anti-fake news fera bientôt taire toute opposition aux projets gouvernementaux !