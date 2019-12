Jean-Éric Branaa : “L’acquittement de Donald Trump ne fait aucun doute” (VIDÉO)

Le spécialiste de la politique et de la société des États-Unis était invité sur le plateau du 23 Heures ce samedi sur France Info. L’occasion pour lui de revenir sur l’extrême stabilité de la cote de popularité du Président américain : “Il avait lui-même déclaré lors de sa campagne qu’il pourrait tirer sur quelqu’un sur la cinquième avenue, et ne perdrait pas d’électeurs pour autant. Cette sortie avait fait rire beaucoup de monde, mais en réalité, c’est ce qui s’est passé. Il y a eu de grands événements et pourtant, à chaque fois, sa cote est restée stable. On n’a jamais eu un événement comme ça avec aucun président…”