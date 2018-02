Jean-Marc Sylvestre : “Si Macron rate la réforme de la SCNF, il rate son quinquennat !”

Le bras de fer est engagé. Entre un gouvernement qui estime qu’il y a urgence à réformer et certains syndicats qui parlent déjà de casse sociale, la SNCF est le dossier brûlant de cette fin d’hiver. Alors, ce dossier va-t-il être celui sur lequel Emmanuel Macron va se casser les dents, comme Alain Juppé sur la réforme des retraites en 1995 ou le Président et son gouvernement vont-il trouver le moyen de faire changer l’entreprise publique en profondeur sans allumer d’incendie irrémédiable ? Réponses avec Jean-Marc Sylvestre, journaliste et chroniqueur économique :

Source : Ecorama du 19 février présenté par Jérôme Libeskind sur Boursorama.com