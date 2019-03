La querelle des sexes hier et aujourd’hui (Virginie Vota)

“Quels sont les origines historiques et philosophiques du féminisme ? A quelle époque sont apparues les questions de genre ? Quand fut constaté une inégalité entre les hommes et les femmes ? D’où proviennent les premières revendications sociales et morales pour rétablir l’égalité entre les deux sexes ? Je vous présente quelques pistes de réflexions, fruits de mes premières recherches dans le cadre de l’écriture d’un ouvrage sur le féminisme. Une découverte m’a particulièrement marquée : l’existence d’une Querelle des sexes, également nommée “Querelle des femmes” du XIIIème au XVIIIème siècle. Le meilleur moyen de comprendre le féminisme est de connaître son histoire, l’histoire des idées et des grandes figures féminines qui ont lutté bien avant la Révolution française pour les droits des femmes. J’explore ces pistes en vue de savoir si le féminisme du XXIème siècle s’inscrit dans une continuité, une dérive ou une rupture avec ces pensées.”