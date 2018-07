L’affaire Benalla a interrompu le projet de réforme constitutionnelle. Pourtant, les Députés ont eu le temps de voter – et à l’unanimité ! – la suppression du mot « race » de la Constitution. Un unanimisme qui a fait réagir le chroniqueur Edouard Chanot, qui critique la contradiction de l’antiracisme, la confusion entre « race » et « espèce » et l’absence de recul sur les avancées scientifiques :