“De Rugy est un petit bourgeois qui bouffe du homard et boit des grands crus !”

“De Rugy escroc, on te fera payer”. Cette inscription a été taguée sur l’immeuble d’Orveaux dans lequel l’ancien ministre de l’Ecologie loue un appartement. Depuis quelques temps, les politiques semblent être la cible de toutes formes de violence : insultes, graffitis, menaces… Souvenez-vous à Nantes, fin juin, deux hommes avaient été condamnés à effectuer un stage de citoyenneté après avoir pendu et brûlé un mannequin à l’effigie d’Emmanuel Macron, lors d’une manifestation en 2018. Selon le cheminot Anasse Kazib, François de Rugy a fait une erreur en mangeant “du homard avec des journalistes”, et aujourd’hui, il n’a que ce qu’il mérite :