Hong Kong : tensions toujours vives après 7 semaines de protestations (VIDÉO)

Les manifestations ont tourné à l’affrontement violent entre forces de l’ordre et manifestants, le 21 juillet. Les protestations visent toujours le projet de loi sur l’extradition vers la Chine, actuellement suspendu, ainsi que la démission de la chef de l’exécutif Carrie Lam. La police a usé de gaz lacrymogènes et, selon les médias locaux, de balles en caoutchouc pour disperser la foule, et notamment les manifestants qui se dirigeaient vers le quartier financier de Hong Kong. Des manifestants ont par ailleurs été pris à partie dans une gare du nord-ouest de Hong Kong par des hommes masqués et vêtus de blanc, brandissant des bâtons et agressant les passagers comme les manifestants ou les journalistes présents. Certains estiment qu’il pourrait s’agir de membres des triades qui auraient été envoyés pour réprimer les manifestants. Quarante-cinq personnes auraient été blessées, l’une d’entre elle se trouverait dans un état critique. La police n’est intervenue qu’une heure et demie plus tard. Aucune arrestation n’a eu lieu, selon les autorités :