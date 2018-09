Marcel Campion : “Paris est gouverné par des homos”

Le 27 janvier dernier à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), Marcel Campion a dit tout le mal qu’il pensait du maire de Paris et de ses proches. Il s’en est aussi pris au lobby homosexuel. Le Journal du Dimanche a mis en ligne la vidéo des déclarations ce samedi.

On voit le roi des forains dénoncer l’installation par la mairie du plug anal de Paul McCarthy place Vendôme pendant la Fiac 2014 : “Vous savez, le truc qu’ils se mettent dans le fion, pour les pervers là. À Noël, c’est bien pour les enfants”, ironise-t-il.

Puis le forain s’en prend à l’ex-premier adjoint de Paris et homosexuel déclaré, Bruno Julliard : “Lui c’est le plus beau. C’est lui qui commande toute la ville. Il arrive des syndicats des étudiants (l’Unef). Comme il était un peu de la jaquette, il a rencontré Delanoë, ils ont fait leur folie ensemble et paf, il est premier adjoint. Et avec Anne Hidalgo, il est super parce qu’en même temps il lui a amené tous les homos de la terre.” Et d’ajouter, provoquant quelques rires dans le public : “C’est à dire que toute la ville maintenant est gouvernée par des homos.”

“Moi, j’ai rien contre les homos, d’habitude, je dis les ‘pédés’, mais on m’a dit hier qu’il fallait plus que je dise ça. Donc je ne dis plus les pédés, je dis les homos. J’ai rien contre eux, sauf qu’ils sont un peu pervers, ceux qui sont là” à la mairie de Paris, ajoute Marcel Campion. Sollicité par le JDD, il explique avoir évoqué la “perversité en affaires” de Bruno Julliard.

Le lobby homosexualiste a lancé la chasse au roi des forains ce week-end :