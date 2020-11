Cette vidéo est extraite de l’émission “24H Pujadas” (LCI) du lundi 23 novembre 2020.

« Emmanuel Macron va faire une déclaration, il a des choses à dire et on attend, on n’est pas à 24h près. Cette espèce de petit jeu qui consiste à dire “Alors il va dire ça, il va dire ça.”, ça ne veut rien dire ! » : André Bercoff donne une sacrée leçon de journalisme à David Pujadas.