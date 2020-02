L’affaire Bouaké : un des pires scandales de la Ve République ? (Me Jean Balan)

Le 6 novembre 2004, neuf soldats français sont tués à Bouaké en Côte d’Ivoire. Maître Jean Balan est l’avocat de 22 familles de soldats tués ou blessés. Depuis plus de 15 ans, il mène un combat pour lever le voile sur cette tragédie. Une tragédie faite de mystères et de mensonges, qui met en accusation une nomenklatura et les personnalités les plus plus importantes de l’État français. Dans quelques jours s’ouvre le procès de Bouaké. Va-t-on découvrir qui étaient les véritables commanditaires de cet assassinat ? La vérité sera-t-elle faite sur ce qui pourrait bien être un des pires scandales de la Vème République ? Pour que ces crimes ne restent pas sans châtiment !