L’Iran a-t-il droit à la bombe atomique ? (DÉBAT avec Philippe Simonnot et Georges Clément)

Géopolitique du Proche-Orient, le rôle de l’Arabie saoudite, Trump et l’accord de Vienne.

Pour en débattre, Olivier Pichon et Pierre Bergerault reçoivent Georges Clément, chef d’entreprise, écrivain et président du Comité Trump France et Philippe Simonnot, économiste et historien, auteur du livre “Le siècle Balfour”.

1) L’arme nucléaire au centre du problème

– La fin de l’accord de Vienne

– Rappels historiques : Suez et le bombardement du Caire en 1956

– Les accords secrets entre Guy Mollet et Ben Gourion pour l’obtention de la force nucléaire par Israël

– Le rôle de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA)

– Un déséquilibre géostratégique

– Dimona et les sous-marins, le nucléaire privé financé hors comptes publics de l’Etat d’Israël

– Eschatologie évangéliste : the second coming of Jesus

2) La géopolitique régionale déterminée par l’arme nucléaire

– L’Inde et le Pakistan ont la bombe

– Les mérites de l’accord déchiré par Trump

– Le nucléaire Irakien, Osirak bombardé par la chasse israélienne

– Abattre le régime des Mollahs ?

– Résilience du peuple iranien

– L’Iran a recommencé à produire de l’uranium enrichi

– Retour sur 56 : Nasser comparé à Hitler

3) Les autres acteurs du théâtre proche-oriental

– Le rôle de l’Arabie saoudite

– Retour sur Suez et Budapest

– L’Arabie saoudite a peur : elle a perdu son monopole pétrolier, l’Iran est aussi une menace pour elle

– Que dit l’AIEA ?

– Le plan de paix de Trump pour la Palestine, pas de soutien des pays arabes à la Palestine

– Tout risque de guerre est-il exclu ?

– Israël : pays occidental et/ou néo-colonialiste ?

Source : TV Libertés