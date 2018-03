Trump : « J’ai félicité au téléphone le Président Poutine pour sa réélection »

Donald Trump : « J’ai eu une conversation téléphonique avec le Président Poutine et l’ai félicité pour sa victoire électorale. L’appel portait aussi sur une rencontre qui aura lieu dans pas trop longtemps pour parler des armes et de la course aux armements. Comme vous le savez, il a déclaré que la course aux armements n’était pas une bonne chose. C’était une de ses premières déclarations après sa réélection. Et nous faisons 700 milliards de dollars de dépenses militaires cette année. Nous resterons de loin plus forts que n’importe quelle autre nation du monde. Nous avons eu une très bonne conversation, et je m’attends à ce qu’on se rencontre dans un futur pas trop lointain pour parler de la course aux armements qui devient hors de contrôle, mais nous ne permettrons à personne d’avoir un arsenal proche du nôtre. Et aussi pour parler de l’Ukraine, de la Syrie, de la Corée du Nord, et d’autres sujets.Donc je rencontrerai probablement le Président Poutine dans pas longtemps. »

Source : Fox News, lundi 20 mars 2018, 17h30