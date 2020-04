#thread #Police

🔴 Oyé oyé peuple français !!!

Peut-être que ce message sur les ondes police est le plus parlant et le plus instructif quant aux consignes qui sont données à la police… Alors écoutez-le et il répondra à beaucoup de vos questions !! pic.twitter.com/MC77ve2PYl

— Association MPC (@association_mpc) April 23, 2020