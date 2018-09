Paul Gosar ne pourra pas compter sur sa famille lors des élections de mi-mandat américaines. Six frères et sœurs du candidat républicain dans l’Arizona se mettent en scène dans un spot de son rival démocrate, David Brill. Ils appellent à voter contre leur frère. Sur Twitter, Paul Gosar a déclaré qu'”on ne choisit pas sa famille”, et a promis de régler l’affaire “chez Papa et Maman” :