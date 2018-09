Karin Kneissl : “L’UE perd son temps avec les sanctions contre la Pologne et la Hongrie”

Après un sommet européen à Salzbourg consacré à l’invasion du continent par des hordes d’immigrés et au Brexit, et alors que la présidence tournante de l’Union européenne incombe jusqu’à la fin de l’année à l’Autriche, nous recevons la ministre des Affaires étrangères autrichienne, Karin Kneissl. Sous cette présidence, l’UE réussira-t-elle à conclure un accord de divorce satisfaisant avec les Britanniques ? Ou bien faut-il craindre une sortie chaotique ? Et surtout, les Européens s’accorderont-ils enfin sur le dossier migratoire ?