Témoignage : “J’étais possédé par le diable !” (Michel Chiron)

TV Libertés vous propose un témoignage exclusif et dérangeant. Un éducateur de l’Institut médico-éducatif du Cher, hédoniste et incroyant se prête, par passion, à l’occultisme et au spiritisme. Cette pratique va être la porte d’entrée des esprits qui, peu à peu, vont prendre possession de lui. Michel Chiron, avec sobriété, explique comment les démons l’ont poussé aux pires expectatives et comment il s’est libéré de l’emprise du diable. Occultisme et exorcisme, guérison et conversion, un récit troublant à écouter obligatoirement. Et pour rappel aux incrédules, cette citation de Baudelaire :”La plus belle des ruses du diable est de vous persuader qu’il n’existe pas !”