I-Média n°315 – Des bobards médiatiques au service de la dictature sanitaire ?

Sommaire ⬇️

01:39 L’image de la semaine

L’image de la semaine, c’est cette iconisation politico-médiatique de Ruth Bader Ginsburg, juge de la Cour suprême américaine récemment décédée.

03:47 Bobards médiatique et dictature sanitaire

Alerte rouge sur la France ! L’atmosphère autour de l’épidémie de Covid-19 devient de plus en plus anxiogène, malgré plusieurs éléments positifs.

19:01 Revue de presse

34:13 L’émotion au service de l’immigration

Les manipulations médiatiques battent leur plein sur la question migratoire. Plus que jamais, l’émotion semble mise au service de l’immigration.

Source : TV Libertés