Face à Big Pharma et aux politiciens véreux, soyons des failles et assumons ainsi notre humanité

Ça me va très bien d’être déconnecté de leur monde de fous, de doses, de peur, de chantage, de délation,…

On vit très bien comme « faille ». On reste humain. Et je sais qu’il y a aussi beaucoup de vaccinés qui ont décroché de tout ça et qui sont maintenant failles avec nous !

— Florian Philippot (@f_philippot) November 23, 2021