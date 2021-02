“Tous vaccinés” ? Enquête sur le « vaccin » à ARN messager contre la Covid-19…

Pour ou contre ? Doit-on forcer les Français à se vacciner ?

Voici les questions que l’enquête Tous Vaccinés ? pose à des spécialistes dans leur domaine, donnant la parole de manière équitable aux « pour » et aux « contre », afin que chaque internaute puisse se forger un avis éclairé.

Réalisé par le journaliste et caméraman indépendant Armel Joubert des Ouches et produit par Annette Christol, Tous Vaccinés ? est un travail journalistique citoyen qui part sans postulat de départ et s’achève sans aucune consigne. En cela, leur démarche est à notre connaissance inédite. Aucune culpabilisation, zéro complotisme, pas d’infantilisation des Français : les faits, rien que les faits, au service de la vérité, forcément très complexe. Tous Vaccinés ? va gêner les partisans d’une vérité officielle comme ceux d’une vérité trop simple.

L’enquête est en cours de finition et de montage. D’ici-là, vous pouvez nous aider — le film a coûté plusieurs milliers d’euros à produire — en faisant un don, et ainsi nous encourager à poursuivre notre travail d’enquête autour de la pandémie.

Source