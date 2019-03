Lucas Fourcade, Gilet Jaune bordelais de la 1ère heure, a un temps baissé les bras mais s’est remobilisé depuis l’Acte XIX. Cet ancien fleuriste qui a tout perdu à cause des charges et du prix du carburant est aujourd’hui hébergé et vit au RSA :

Source : BFM TV, 24 mars 2019, 22h32