Quand Macron limite l’âge des manifestants

Emmanuel Macron poursuit sa politique du dénigrement. Commentant la septuagénaire blessée lors de la manifestation des gilets jaunes à Nice, lors de l’acte 19, il n’a pas hésité à lui lancer quelques piques :« Je lui souhaite un prompt rétablissement, et peut-être une forme de sagesse Quand on est fragile, qu’on peut se faire bousculer, on ne se rend pas dans des lieux qui sont définis comme interdits et on ne se met pas dans des situations comme celle-ci ».

Lui, le tout juste quadragénaire se permet donc de donner une leçon de sagesse à cette militante engagée d’Attac, et du même coup à donner quelques directives aux futurs manifestants qui au cours des prochains samedis vont lui porter la contradiction dans les rues et rond-points français. Du genre, « en fonction de votre âge, citoyens et citoyennes, n’allez pas manifester et risquer de vous retrouver sous les coups d’une matraque, d’un jet de gaz, d’un flot d’eau ou d’une balle de LBD. »

Car depuis la dévastation des Champs-Élysées la répression se fait de plus plus violente. Preuve que ce saccage a été voulu par le pouvoir qui aurait été tout à fait capable d’éviter que quelques centaines de vrais casseurs brûlent, détériorent, détruisent la prestigieuse avenue. Mais il est évident désormais que ce qui s’est passé à Paris le 16 mars a, oh combien, arrangé les affaires de M. Macron et de son complice Macron. Y-avait-il un meilleur prétexte que ce saccage pour, enfin, ordonner une répression sans complexe contre les gilets jaunes?

Le couple Macron-Castaner vient de nous prouver qu’ils sont les grands responsables des centaines de millions de dégâts causés par les casseurs et par les gilets jaunes depuis plus de quatre mois. Ils sont aussi, bien sûr, responsables directement des dégâts humains dus à l’inexpérience de policiers mal entraînés : près de 4.000 blessés, 23 personnes qui ont, à jamais, perdu un œil, 5 mains perdues.

Si dès les premiers samedis, leur police avait reçu les bons ordres, ceux enfin donnés samedi dernier

les gilets jaunes auraient pu manifester, en toute sécurité, pour leurs revendications. Mais il semblerait que le fait du Prince soit plus fort que la logique. Il fallait laisser casser pour que le bon peuple applaudisse des deux mains la politique répressive et du même coup donne une meilleur côte aux sondages.

Emmanuel Macron du haut de son nuage jupitérien tout en affirmant que la constitution permet à quiconque de manifester, fait tout pour empêcher la contestation de s’exprimer dans la rue. Le LBD est interdit dans la plupart des pays, peu importe : moi Macron je pense que c’est le seul moyen pour la police de se défendre. Les gaz lacrymogène sont dangereux pour la santé, peu importe, il suffit de ne pas participer aux manifestations déclarées ou pas, pour ne pas suffoquer.

Tout citoyen a le droit constitutionnel de descendre dans la rue, sans forcément déclarer sa démarche contestataire. Eh bien, Emmanuel Macron avec la complicité de son ami Castaner, fait tout pour semer la peur parmi les gilets jaunes dont aucun des deux d’ailleurs n’osent prononcer le nom.

Désormais, certains quartiers de nos villes seront interdits d’accès à ce peuple en colère. Mais, vous l’aurez remarqué, les 700 zones de non-droit de nos banlieues, elles, n’ont jamais fait l’objet d’une telle mesure. Alors, que M. Macron recommande aux personnes âgées de rester chez elles le samedi, est, une fois de plus, insupportable.

Floris de Bonneville