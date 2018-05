Jacques Cheminade : « La France doit, de son initiative, dire qu’elle va lever les sanctions contre la Russie »

Entretien du 25/05/2018 avec Jacques Cheminade, président du parti Solidarité et Progrès. Partisan d’un partenariat franco-russe fort, et d’une indépendance militaire, Jacques Cheminade estime que la Russie a plus souffert de la baisse du prix du pétrole que des sanctions à son encontre. La France doit selon lui se « détacher de la politique anglo-américaine ». Il rappelle également sa condamnation des frappes françaises en Syrie, susceptibles de déclencher un engrenage de violence dans la région :