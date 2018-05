Philippe de Villiers : Puy du Fou, un rêve d’enfance

Philippe de Villiers est l’invité de TV Libertés pour l’anniversaire des 40 ans du Puy du Fou. Il revient sur cette déraisonnable aventure devenue un projet mondialement connu et admiré. Interrogé par Martial Bild, “le patriarche” du Puy du Fou évoque l’ENA, Giscard, Soljenitsyne, Chirac et Emmanuel Macron. Il donne la clé du succès de la cinéscénie et du grand parc :”Le Puy du Fou ne propose pas ce que les gens aiment mais ce qu’ils pourraient aimer” :