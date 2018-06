Dupont-Aignan à Szafran : « Vous n’êtes plus journaliste mais militant politique »

Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France) à Maurice Szafran (Challenges) : « Quand vous dites que je ne suis pas respectable (en ayant fait alliance avec Marine Le Pen durant la présidentielle), ça veut dire que vous pensez que 10 500 000 Français ne sont pas respectables. Vous signez votre perte de crédibilité, vous n’êtes plus journaliste mais militant politique. Les Français n’ont plus confiance dans les médias, ils regardent internet et ne consultent plus vos journaux parce qu’ils voient bien que vous n’êtes pas impartial. Les Français ne vous respectent plus parce que vous avez pris partie. »

Source : CNEWS, lundi 25 juin 2018, 9h14