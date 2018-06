Le député de l’Essonne et Président de Debout la France est revenu au micro de Boulevard Voltaire sur son passage à “On est pas couché”. Dénonçant un retour “au bûchers de l’Inquisition” et au “terrorisme intellectuel”, Nicolas Dupont-Aignan persiste et signe : la caste éditorialiste se coupe chaque jour davantage du pays réel.