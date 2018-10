Mal garé ? Mal barré ! Les automobilistes cernés de toutes parts

Depuis le 1er janvier 2018, la loi confie aux communes le contrôle du stationnement payant… et les recettes qui vont avec. Pour gagner le plus d’argent possible, la plupart des grandes villes françaises font appel à des entreprises privées qui sanctionnent à la chaîne les resquilleurs. Pression au chiffre ? Leurs méthodes parfois radicales, comme le contrôle automatisé par des véhicules bardés de caméras, déclenchent la colère des riverains. Erreurs aberrantes, excès de zèle, escroqueries et même violences : les couacs se multiplient. Quant aux salariés de ces entreprises, certains dénoncent une pression au chiffre et affirment être envoyés au casse-pipe :