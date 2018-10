Thierry Ardisson revient sur l’affaire Hapsatou Sy : « Une fois de plus, l’émotion a pris le pas sur la réflexion et la raison »

Dans Le Point, l’animateur en noir dénonce le bisounoursisme ambiant :

« La plupart des journalistes préfèrent donner des leçons de morale plutôt que d’enquêter ». « Une fois de plus, l’émotion a pris le pas sur la réflexion et la raison, estime-t-il. En enquêtant un minimum, les journalistes se seraient aperçus que la maquilleuse d’Hapsatou Sy filmait l’écran dans sa loge depuis le début de l’émission. Voilà une attitude plutôt déconcertante, surtout quand on la rapproche de la couverture du magazine Management, où Hapsatou Sy s’affichait avec cette phrase : “Faire parler de soi en bien… en mal. Les meilleures techniques pour réussir sa com”. Y a-t-il eu préméditation ? Si les journalistes avaient enquêté, ils auraient découvert qu’Hapsatou Sy lance sa chaîne de téléachat. »​