Impression de malaise face à l’islamo-gauchisme dans l’Éducation nationale

Les hommages de la semaine à #samuelpaty ont laissé une impression de malaise. Les prises de parole du syndicalisme enseignant et ses relais peinaient à exprimer une ligne de riposte claire contre l’islamisme après ses attaques au cœur de l’Education Nationale. Un thread⬇️ — Gaston Cremieux (@GastonCremieux) October 24, 2020

Le malaise était évident après la prise de parole de l’@unef. Profiter de cette tribune pour mettre en avant son agenda pro-voile était profondément indécent et les huées de l’assistance l’ont rappelé justementhttps://t.co/vsh46dFXWv — Gaston Cremieux (@GastonCremieux) October 24, 2020

Plus profondément, on se demande vraiment ce qui a poussé les organisateurs à associer l’@UNEF aux manifestations alors que sa ligne est dénoncée par des anciens du syndicat : non-mixité raciale, décolonialisme, complaisance avec l’islam politique. https://t.co/bcktvZT2sq — Gaston Cremieux (@GastonCremieux) October 24, 2020

On a le même type d’interrogation sur la @FCPE_national et @arenasfcpe . Il faut avoir un faible sens de l’à propos pour revendre sa came sur les accompagnatrices voilées des sorties scolaires le jour de l’hommage à Samuel Patyhttps://t.co/tcd90ND6wy — Gaston Cremieux (@GastonCremieux) October 24, 2020

Là encore, si on creuse, on découvre un Comité scientifique dirigé par l’excuseur en chef @LMucchielli et un manifeste sur la laïcité qui assimile ce principe à un ensemble vide assurant pour l’essentiel la liberté religieusehttps://t.co/MnYV8g4B07 — Gaston Cremieux (@GastonCremieux) October 24, 2020

Le mal est plus profond et c’est la communauté éducative tout entière qui est traversée par cette conception dévoyée de la laïcité qui la rend complaisante vis-à-vis de l’islamisme et poreuse à l’entrisme. Le témoignage d’@agagboudjahlat en apporte une première illustration pic.twitter.com/nCqS4LkqE7 — Gaston Cremieux (@GastonCremieux) October 24, 2020

La communauté éducative est une galaxie complexe avec ses syndicats puissants, ses structures d’éducation populaire, ses mutuelles ou ses banques. Toutes ces structures se réclament en théorie de la laïcité et de la loi de 1905 Alors où est le problème ?https://t.co/ZK3dVkuV5f — Gaston Cremieux (@GastonCremieux) October 24, 2020

Ces organisations fonctionnent avec des élections, leur ligne évolue parfois négativement et peut être manipulée. Premier exemple : @sud_education. Ce syndicat s’est distingué en 2017 en organisant un stage avec des ateliers en non-mixité raciale https://t.co/i7tjCMecxl — Gaston Cremieux (@GastonCremieux) October 24, 2020

Il comprend dans ses rangs la militante décoloniale @wiamberhouma adjointe à la culture de Noisy-Le-Sec et qui dénonce le terme "islamisme politique radical" comme stigmatisant pour les musulmans (c’est pourtant très euphémisé)https://t.co/5AfGByN26I — Gaston Cremieux (@GastonCremieux) October 24, 2020

Le secrétaire national de @sud_education a une curieuse façon de présenter l’assassinat de #samuelpaty: «situation incompréhensible où un enseignant a choisi d’utiliser certains supports»(sic) «déferlements islamophobes». #patrickcohen l’a remis à sa placehttps://t.co/bcMNeqphfw — Gaston Cremieux (@GastonCremieux) October 24, 2020

Au sein du SNES, majoritaire dans le secondaire, le courant Ecole Emancipée, longtemps porteur d’une laïcité de combat, a comme figure de proue @laur_dc1, signataire de l’appel contre l’islamophobie du @CCIF et soutien des décoloniaux de @SudEducation93https://t.co/GT4QbJAukt — Gaston Cremieux (@GastonCremieux) October 24, 2020

La secrétaire national du SNES a de son côté entrepris de normaliser complètement l’islam politique, puisqu’elle considère à la suite de l’assassinat de #samuelpaty que l’islamisme (et non l’islam), c’est avant tout «une culture, une civilisation»https://t.co/W0OqkpTpb3 — Gaston Cremieux (@GastonCremieux) October 24, 2020

Ces complaisances avec l’islam politique peuvent se retrouver également dans le reste de la galaxie éducative. Parlons ainsi de @SOLIDLAIQUE, émanation du syndicalisme enseignant qui tient le discours anti-laïque des "accommodements raisonnables"https://t.co/qr47C7a234 — Gaston Cremieux (@GastonCremieux) October 24, 2020

Au sein de la galaxie enseignante, la Fédération @leolagrange est un acteur majeur de l'éducation sportive. Son président le député @enmarchefr Yves Blein s’est allié aux municipales avec un militant pro-Erdogan prônant «un moratoire sur la laïcité»https://t.co/nrj4IKPnT1 — Gaston Cremieux (@GastonCremieux) October 24, 2020

Interpellée sur le sujet, la vice-présidente de @leolagrange, @corinnebord nous faisait part d’une bien curieuse conception de la laïcité que ne renierait pas un évangéliste américain (ou un islamiste français)https://t.co/lv1eLjwlTu — Gaston Cremieux (@GastonCremieux) October 24, 2020

Cette laïcité très ectoplasmique s’est confirmée puisqu’elle est n’a pas eu de problème à s’allier aux municipales de Noisy Le Sec avec la syndicaliste @wiamberhouma déjà citée habituée des séminaires de formation en non-mixité racialehttps://t.co/7Qb7mGWmlS — Gaston Cremieux (@GastonCremieux) October 24, 2020

Autre importante organisation @weblaligue compte 2m d’adhérents et touche 23 m€ d’argent public pour des actions d’éducation populaire (gestion du périscolaire, actions sportives). Elle a été créée par Jean Macé pour concurrencer le patronage cléricalhttps://t.co/0TP7uNiqPz — Gaston Cremieux (@GastonCremieux) October 24, 2020

Depuis quelques années @weblaligue se caractérise par un large soutien à la mouvance islamiste n’hésitant pas à soutenir @TariqRamadan et la mouvance fréristehttps://t.co/AsoWSsGx3Z — Gaston Cremieux (@GastonCremieux) October 24, 2020

Son ancien président @JoelRoman75 s’est commis dans le soutien au militant islamiste perquisitionné @idrisssihamedi. La nouvelle équipe changera-t-elle la ligne ?https://t.co/2NSyvuxF09 — Gaston Cremieux (@GastonCremieux) October 24, 2020

Cette ligne nationale interroge sur les contenus éducatifs qui sont diffusés par cette structure aux enfants. Il suffit de voir le comportement de certains éducateurs de la @weblaligue lors de l’affaire Mila pic.twitter.com/dzopr0pZTB — Gaston Cremieux (@GastonCremieux) October 24, 2020

Le gouvernement ne s’y est pas trompé en annonçant dans le cadre de la loi sur le #separatisme l'extension des obligations de neutralité religieuse des agents de l'Education nationale à ceux des associations en charge du périscolairehttps://t.co/4pED8PTpbZ — Gaston Cremieux (@GastonCremieux) October 24, 2020

Le gouvernement ne s’y est pas trompé en annonçant dans le cadre de la loi sur le #separatisme l'extension des obligations de neutralité religieuse des agents de l'Education nationale à ceux des associations en charge du périscolairehttps://t.co/4pED8PTpbZ — Gaston Cremieux (@GastonCremieux) October 24, 2020

Le gouvernement ne s’y est pas trompé en annonçant dans le cadre de la loi sur le #separatisme l'extension des obligations de neutralité religieuse des agents de l'Education nationale à ceux des associations en charge du périscolairehttps://t.co/4pED8PTpbZ — Gaston Cremieux (@GastonCremieux) October 24, 2020

Le gouvernement ne s’y est pas trompé en annonçant dans le cadre de la loi sur le #separatisme l'extension des obligations de neutralité religieuse des agents de l'Education nationale à ceux des associations en charge du périscolairehttps://t.co/4pED8PTpbZ — Gaston Cremieux (@GastonCremieux) October 24, 2020