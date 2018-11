Stupeur au sein des élites dégénérées : les Taïwanais se prononcent massivement contre les parodies LGBT du mariage imposées par la Cour constitutionnelle en mai 2017

Les Taïwanais se sont en majorité prononcés contre le mariage homosexuel samedi, lors d’élections locales et plusieurs referendums. L’ONG anti-démocratie Amnesty International est scandalisée. Le sujet orienté de la chaîne européiste, homosexualiste et immigrationniste Euronews :

La défaite est cuisante, détaille Le Monde :

Cinq de ces questions touchaient aux sujets de société. Parmi elles, c’est celle qui affirmait que le mariage doit unir uniquement un homme et une femme qui a réuni le plus de suffrages (7,7 millions environ et 72 % des suffrages exprimés). A l’inverse, celle proposant de légaliser le mariage homosexuel a été désavouée (3,4 millions de votes pour et 33 % des suffrages exprimés).