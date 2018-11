Un gilet jaune avait un message pour Macron lors de la manifestation du 24 novembre aux Champs Elysées : « Fais gaffe. Arrête de prendre les gens pour des andouilles (…) Patience et longueur de temps font plus que force et que rage, alors on sera patients Macron, mais tu sortiras. »

Source : RT France, samedi 24 novembre 2018