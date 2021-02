Bitcoin, un refuge face à l’effondrement ? (Philippe Herlin et Philippe Murer)

La crise du Covid-19 a révélé de nombreuses failles… Avec elles, son lot d’inquiétudes et de défiance. Un phénomène qui n’échappe pas aux marchés financiers. Les cryptomonnaies, le Bitcoin en tête, prennent de plus en plus d’importance et a fortiori de valeur.

Pour la présidente de la BCE, Christine Lagarde, le Bitcoin n’est pas une monnaie, mais un “actif hautement spéculatif” particulièrement risqué. Pour d’autres, les cryptomonnaies sont des outils de souveraineté individuelle, des modes d’échange résiliant et confidentiel, ou une valeur lucrative tournée vers l’avenir.

Dans ce numéro du “Samedi Politique”, les deux économistes Philippe Murer et Philippe Herlin échangent leurs points de vue sur la constante progression de ces nouveaux marchés financiers où certaines des cryptomonnaies voient leur valeur s’envoler au point d’être considérées telles de véritables valeur-refuge comme l’or en est souvent le symbole.

Ils évoquent les raisons de l’essor de ces nouveaux marchés et ce qu’il dit de notre temps. A l’heure de l’”argent magique” ou de la planche à billets, Philippe Murer et Philippe Herlin expliquent leur vision sur un marché qui intrigue et repousse certains et passionne et rapporte à d’autres :

Source : TV Libertés