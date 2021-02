Espagne : Gouvernée par la “droite”, la Galice ruinera ses habitants qui refusent la vaccination

signale tranquillement Ouest France :

Cinquième région la plus peuplée d’Espagne, la Galice a décidé, mercredi 24 février, de sanctionner ceux qui refusent le vaccin contre le Covid-19 d’une amende pouvant aller de 1 000 à 60 000 €.

Saluée par le Partido Popular (droite), à la tête du gouvernement provincial depuis 2009, cette décision va à l’encontre de la volonté du gouvernement central qui, comme les autres pays de l’UE, a basé sa campagne de vaccination sur le volontariat.

Arrêté en novembre, le principe peut paraître anachronique : l’Espagne ne comptait alors que 40 % de volontaires pour la vaccination ; ce taux dépasse désormais 80 %, selon le Centre de recherches sociologiques.

« On considère les Galiciens comme des suspects permanents » ​pouvait-on entendre dans les rangs de l’opposition menée par le Bloc nationaliste galicien et le Parti socialiste de Galice.

« C’est un non-sens »​, tançait, le porte-parole socialiste pour la santé au parlement régional, Julio Torrado. « Il n’y a pas de problème de vaccins, le processus se déroule bien. Pourquoi veulent-ils forcer la vaccination ? »​.

L’opposition régionale espère d’ailleurs que le texte sera retoqué par le Tribunal suprême espagnol. Ce à quoi ne croit pas le président du Comité espagnol de bioéthique et professeur de droit constitutionnel Federico de Montalvo : « Dans ce cas, ce que je comprends, c’est qu’il n’y a pas d’obligation à se faire vacciner. Seulement, en cas de refus, on encourt une amende. C’est comme lors d’un contrôle autoroutier, si vous ne présentez pas votre permis de conduire, vous avez une sanction. » Reste à savoir si la décision fera date et que d’autres régions emboîteront le pas de la Galice.

L’internement en hôpital psychiatrique devrait suivre dans quelques semaines si la ruine ne suffit pas à “convaincre” les Espagnols de se faire vacciner.