Sur le plateau de TV Libertés, le philosophe Bertrand Vergely démonte avec brio et audace les chantres du transhumanisme qui font la promotion de l’humanisation des robots, des nouvelles parentalités, de l’humain augmenté. Le constat est sans appel : la fin de l’homme a vraiment commencé. Mais l’avenir est imprévisible et la résistance relève la tête. Un témoignage puissant et pédagogique à vous faire connaître :