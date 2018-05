Philippe Karsenty estime que Donald Trump a raison de tweeter pour contourner les merdias

« Donald Trump a raison de tweeter autant. Il a vécu une campagne avec la quasi-totalité des médias contre lui, donc il a créé son propre média. Il a [52M] d’abonnés et quand il veut s’adresser aux Américains, il le fait sur Twitter sans filtre. » (…) « Et pour ce qui concerne CNN et le New York Times qui sont vraiment ses têtes de Turc, je trouve qu’il a vraiment raison parce que ces médias se sont montrés biaisés contre lui, et surtout ont diffusé de fausses informations le concernant (…) Allez sur son fil Twitter ces 24 dernières heures. Quand il annonce qu’il va probablement accepter de retourner à Singapour le 12 juin, que fait le New York Times ? Le New York Times diffuse une fausse information en disant que ce n’est plus possible techniquement. Donald Trump est obligé d’aller contre-tweeter pour dire que le New York Times dit encore n’importe quoi, et il dit que ce sera possible et qu’il a pu prouver que le New York Times dit n’importe quoi. »

Source : CNEWS, samedi 26 mai 2018, 21h44