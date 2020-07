📽 « Je vais terroriser les voyous dans la ville » @cestrosi en 2008 aux Moulins.

12 ans plus tard et 220 millions d'euros d'injectés dans cette cité, non seulement Estrosi n'a terrorisé personne, mais la situation est pire qu'avant avec 11 fusillades à #Nice06 en 6 mois ! pic.twitter.com/hDr8UAhBdr

— Philippe Vardon (@P_Vardon) July 24, 2020