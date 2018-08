Pape François : qu’il renonce et qu’il parte

La lettre de Mgr Vigano accusant le Pape François d’avoir, en connaissance de cause, fait du cardinal homosexuel et possiblement pédophile Mgr McCarrick l’un de ses principaux conseillers, est la goutte d’eau qui pourrait faire déborder le vase de bien des catholiques épuisés de chercher, presque quotidiennement et au-delà du raisonnable, des excuses à l’actuel Souverain pontife.

Le Pape François ouvre la communion aux divorcés remariés ? “Peut-être, mais son approche n’est pas doctrinale, elle est pastorale…”

Le Pape François encourage l’invasion musulmane de l’Europe ? “C’est possible, mais c’est parce qu’il n’est pas de chez nous, c’est un Argentin, il voit les flux migratoires d’un autre œil…”

Le Pape François fait la chasse aux instituts conservateurs dans l’Eglise ? “C’est vrai, mais nous ne savons pas tout, il y a sans doute des raisons cachées, peut-être un problème du côté des supérieurs…”

Le Pape François ignore la tradition liturgique de l’Eglise ? “Ne le jugeons pas, c’est son style, celui d’un curé de paroisse, d’un apôtre des favelas…”

Le Pape François fricote avec des satrapes communistes en Amérique latine et réhabilite la théologie de la Libération ? “C’est exagéré, il ne faut pas écouter les médias…”

Le Pape François s’abstient de défendre avec vigueur les chrétiens d’Orient persécutés par les islamistes ? “Il sait ce qu’il fait, il ne veut pas aggraver leur sort…”

Le Pape François participe à un Congrès des Familles (sic) avec pour invité vedette un jésuite gay-friendly ? “Il ne savait pas, c’est son entourage qui lui joue des tours…”

A présent, quelle sornette va-t-on encore inventer pour se voiler la face ? “Il est trop gentil, il voulait donner une seconde chance au Cardinal McCarrick” ?

Non, il est probable que cela ne passe plus car cette excuse est justement celle de tous ceux qui se sont abstenus de rendre justice. Elle n’excuse rien, elle condamne.

Alors d’un coup on se souvient qu’il y a eu de mauvais papes dans l’histoire… On rompt avec le mythe qui voulait que depuis Vatican II, le conclave ne choisisse que des saints. On se console en convoquant, chose hier encore impensable, le spectre des Borgia. Eux aussi étaient des hypocrites qui s’entouraient d’une cour décadente, n’est-ce pas ? Peut-être… Sauf que les Borgia, à défaut d’être vertueux, n’ont pas prétendu diminuer la papauté, ni entrepris de modifier la doctrine pluriséculaire de l’Eglise.

Ils abusaient de la Rome terrestre mais savaient que la Rome céleste n’était pas à eux.

François, pétri d’humilité ostentatoire, a tenté, lui, de remplacer la doctrine par ses lubies et d’effacer la fonction pour l’homme.

“Mais quel homme ?”, découvrent à présent horrifiés les catholiques.

Alors “qu’il démissionne”, dit, à sa façon, Mgr Vigano.

Oui, qu’il démissionne et parte le Pape François. Qu’il rende les Clefs et qu’à son tour il fasse pénitence, quelque part dans un couvent. Avec son conseiller, Mgr McCarrik, avec celui à qui il doit probablement son élection, le Cardinal Danneels, avec ceux qui rêvent de lui succéder, les Cardinaux Schönborn, Maradiaga et Tagle…

Qu’ils partent, ces loups entrés dans la bergerie déguisés en pasteurs.

Qu’ils partent tous et qu’ils laissent d’autres assécher ce « marais fétide » où pullulent perversions et hérésies. Il est grand temps.

Antony Burckhardt (blog)