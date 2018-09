Qatar : étranger parmi les siens

La pression sur le Qatar de la part de l’Arabie Saoudite et ses alliés – les Émirats arabes unis, l’Egypte et le Bahreïn – ne faiblit pas. Dans sa détermination à isoler Doha, Ryad est venu jusqu’à vouloir séparer physiquement le Qatar du reste du monde arabe. Le blocus diplomatique et économique contre le petit émirat a été annoncé en été 2017, mais aucune des préconditions pour sa levée – comme la cessation du financement des Frères musulmans et la fin des relations avec l’Iran – n’ont été remplie par Doha. L’entente entre ces pays et le Qatar est-elle encore possible dans le contexte actuel ? Quels sont les origines et les enjeux de cette confrontation ? Comment et par quels moyens l’émir du Qatar compte-t-il sortir son pays de ce mauvais pas ? Pour y voir plus clair, Oleg Shommer reçoit Karim Sader, politologue et professeur à l’université Saint Joseph de Beyrouth :