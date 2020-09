Laurent Obertone : « L’État infantilise les individus au point de les traiter comme des animaux domestiques ! » (VIDÉO)

Et si nous étions devenus des animaux asservis ? Des êtres départis de leur libre arbitre et du plus simple petit pan d’autonomie. Et si la crise du Covid n’était que les prémices du futur qui nous attend ? L’État omniprésent qui régit les vies des « Monsieur Moyen » amorphes joue-t-il encore dans le camp du peuple ? Est-il encore temps de réagir ? Peut-on encore s’émanciper de cet État mastodonte qui perfuse ses propres victimes ? Avec « Éloge de la Force », son 8ème opus, Laurent Obertone revient dans un livre choc, qui dérange, qui bouleverse, qui secoue. Et c’est son objectif. Il est encore temps de redevenir des humains debout !

Source : TV Libertés