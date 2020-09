Sébastien Meurant (LR) dans l’arène face à Jean Messiha (RN) (Bistro Libertés)

L’invité de Bistro Libertés, Sébastien Meurant, est un dirigeant des Républicains qui se revendique de la droite de conviction. Face à des sociétaires souvent défiants, il se jette dans l’arène et fait face au très médiatique cadre du RN, Jean Messiha. Avec Marc Eynaud de Boulevard Voltaire, on évoque la question du rétablissement de la peine de mort. Avec Martial Bild, l’invité aborde la crise économique, l’ensauvagement de la société. Un Bistro qui éclaire sur les objectifs des uns et des autres avec les Régionales de mars 2021 et la présidentielle de 2022 !

Source : TV Libertés