Manifestation massive des soutiens de Jair Bolsonaro au Brésil🇧🇷. Ils en ont ras le bol des dirigeants gauchistes corrompus : « On est dans la rue parce qu’on souhaite du changement ! On ne veut plus jamais de la gauche, car c’est elle qui a coulé le pays ! »

Source : France 24, 22 octobre 2018, 20h35