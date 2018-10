Tous les deux jours, un agriculteur met fin à ses jours en France. Souvent, leur désespoir provient de l’insécurité financière, des dettes et de la pression constante de travailler toujours plus dur pour des salaires de misère. Les reporters Julie Dungelhoeff et Claire Paccalin sont allées recueillir leurs témoignages en Loire-Atlantique pour France 24 :