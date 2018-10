Trump dénonce l’instrumentalisation par les médias des attaques à la bombe

Donald Trump en meeting à Charlotte le 27 octobre 2018 : « La couverture biaisée des médias, leur profonde hostilité, et leurs attaques, ne servent qu’à diviser les gens et fausser le débat. Par exemple, ces dernières heures, ils se sont employés à utiliser les actions sinistres d’1individu pour marquer des points politiques contre le parti Républicain et moi, alors que quand un soutien de Bernie Sanders avait tenté d’assassiner des Républicains du Congrès et sévèrement blessé Steve Scalise ce grand homme, parmi d’autres, nous n’avions pas instrumentalisé cette odieuse tentative de meurtre de masse à des fins politiques parce que cela aurait été mal. De nombreux autres exemples pourraient être cités. Nous ne pointons pas non plus le parti Démocrate à chaque fois qu’un gauchiste radical détruit une propriété publique, déchaîne sa violence et sème la pagaille. Et pourtant les médias ont essayé d’attaquer les incroyables Américains qui soutiennent notre mouvement destiné à rendre le pouvoir au peuple. C’est ça notre mouvement. Nos soutiens sont parmi les plus honnêtes, merveilleux, comme vous, doués de principes, travailleurs, patriotes sur la surface de cette Terre de Dieu. Ils paient leurs impôts, vont à l’Église, font preuve de charité et de loyauté envers notre pays. »