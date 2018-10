Un collègue de la prof braquée par un élève dénonce l’influence de… Benalla

Didier Sablic, professeur de sport au lycée Édouard Branly où sa collègue a été braquée par un élève : « Quand un conseiller du Président de la République (Alexandre Benalla) se prend en selfie sur les réseaux sociaux avec un pistolet à la main, peut-être qu’on peut se poser la question de l’image qu’il donne et de la façon dont les élèves peuvent appréhender ce genre de chose et être amenés à le reproduire sans l’idée que cela peut avoir des conséquences extrêmement graves, à la fois pour la personne qu’ils menacent et pour eux-mêmes. »

Source : RMC, 22 octobre 2018, 8h17